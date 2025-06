verde due ditte al lavoro la situazione migliora

Grazie all’attivazione simultanea di due ditte specializzate, la gestione del verde pubblico nel nostro territorio sta vivendo una vera e propria rinascita. Con interventi rapidi e mirati, le aree verdi sono in costante miglioramento, i marciapiedi più accessibili e i bordi stradali più sicuri. La notizia più attesa, dopo numerose segnalazioni, arriva dall’assessore Elisa Penna, che ha rassicurato tutti: il decoro urbano è finalmente sulla strada giusta e i risultati si vedono già.

