Vento rovescia la ruota panoramica sul lungolago di Lecco | VIDEO

Una giornata di paura e sorpresa a Lecco, dove un’improvvisa potente folata di vento ha fatto rovesciare la famosa ruota panoramica sul lungolago. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave per visitatori e operatori, ma l’episodio ha acceso i riflettori sulla sicurezza delle attrazioni in condizioni atmosferiche avverse. Un evento che ricorda quanto il maltempo possa essere imprevedibile e potenzialmente pericoloso, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: come si può prevenire il rischio in situazioni simili?

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Lecco, sul lungolago, dove per il forte vento si è rovesciata la ruota panoramica. La zona è stata colpito da una forte perturbazione caratterizzata da vento intenso e precipitazioni. Paura a Lecco, vento rovescia la ruota panoramica sul lungolago La ruota panoramica, che da anni è presente sul lungolago di .

Il video della ruota panoramica ribaltata dal vento sul lungolago di Lecco: era stata chiusa per maltempo - Un episodio spettacolare e inatteso ha colpito il lungolago di Lecco: la ruota panoramica, chiusa per maltempo, è stata coinvolta da violente raffiche di vento, causando il suo ribaltamento.

