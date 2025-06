Vent' anni fa Batman Begins ha cambiato tutto

Vent'anni fa, con l'uscita di "Batman Begins", il mondo del cinema è stato rivoluzionato. Quel giorno, il 17 giugno 2005, segnò l'inizio di una nuova era per i blockbuster e i film basati sui fumetti, ridefinendo standard e aspettative sia ad Hollywood che tra gli spettatori. Da allora, tutto è cambiato: le storie, le produzioni e il modo di vivere il cinema sono stati profondamente trasformati. Già, perché l'industria...

