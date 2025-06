Venezia città si prepara al matrimonio di Bezos

Venezia, la magica città sull'acqua, si appresta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: il matrimonio di Jeff Bezos. Mentre il sindaco Luigi Brugnaro ha confermato l’evento, molte associazioni cittadine si oppongono, desiderose di preservare l’unicità di questa città. Il luogo esatto rimane un segreto, alimentando curiosità e dibattiti. Tra tradizione e modernità, Venezia si prepara a vivere un momento indimenticabile che potrebbe lasciare il segno nel suo passato e nel suo futuro.

La città di Venezia di prepara a ospitare le nozze del miliardario Jeff Bezos. A marzo il sindaco Luigi Brugnaro ha confermato che l’evento si sarebbe tenuto in città e da allora numerose associazioni cittadine hanno formato un comitato di protesta contro le nozze del magnate di Amazon. Il luogo esatto in cui avrà luogo il matrimonio non è stato rivelato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it