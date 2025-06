Vela Peroni e Chiavarini in grande spolvero nella seconda giornata della Kieler Woche

Vela Peroni e Chiavarini brillano nella seconda giornata della Kieler Woche, uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo. Con vento leggero e instabile, i nostri atleti hanno saputo sfruttare al meglio le condizioni, dominando le classi olimpiche e regalando alle tifoserie azzurre un motivo di grande orgoglio. La sfida è appena iniziata: il futuro si scrive con passione e determinazione. Continua a seguire gli sviluppi di questa emozionante regata!

Buone notizie in chiave azzurra al termine della seconda giornata della Kieler Woche 2025, uno degli eventi velici più prestigiosi al mondo valevole in questo caso anche come terzo capitolo stagionale del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Day-2 con vento leggero e instabile nella baia tedesca di Kiel, che ha comunque consentito lo svolgimento delle regate previste da programma in quattro classi olimpiche. Due italiani davanti a tutti nel singolo maschile ILCA 7, con Dimitri Peroni nuovo leader della generale (grazie a due primi posti nelle prove odierne della flotta rossa) a quota 4 punti netti precedendo di due lunghezze Lorenzo Brando Chiavarini (score di 1-3 nella flotta blu). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Peroni e Chiavarini in grande spolvero nella seconda giornata della Kieler Woche

