Vede cadere bombe? Al Bano corretto dalla giornalista Rai | Ma la guerra non è in Russia

Al Bano torna al centro delle polemiche dopo aver cantato in Russia lo scorso 20 giugno, suscitando reazioni contrastanti e interrogativi sulla copertura mediatica della guerra. La discussione si accende tra la voce del cantante e una giornalista Rai, mentre il pubblico si chiede quale sia davvero la verità dietro le notizie di guerra e le interpretazioni mediatiche. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Ancora polemiche per Al Bano che ha cantato, lo scorso 20 giugno, in Russia e al Tg1 cercava di spiegare che non cadevano bombe come raccontavano le tv italiane, provocando la risposta della giornalista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

