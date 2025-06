Vasto incendio in un deposito | fumo nero visibile nel raggio di chilometri

Un’enorme colonna di fumo nero si solleva nel cielo di San Pietro Vernotico e dei comuni vicini, segnalando un vasto incendio scoppiato in un deposito nelle campagne locali. La nube minacciosa si distingue anche a chilometri di distanza, creando apprensione e allerta tra la popolazione. Le autorità sono intervenute prontamente per contenere il rischio e tutelare la sicurezza dei residenti. La situazione rimane monitorata attentamente, mentre si cercano le cause e si lavora per domare il rogo.

SAN PIETRO VERNOTICO - La colonna di fumo nero si vede non solo dal centro di San Pietro Vernotico, ma anche dai Comuni limitrofi. Un grosso incendio si è sviluppato all'interno di un deposito nelle campagne di San Pietro Vernotico, nei pressi dell'autorimessa della Stp (non interessata dal rogo).

