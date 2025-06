Vasco Rossi live a MESSINA 21 06 2025 – Le foto

Il Komandante Vasco Rossi torna in Sicilia con due date da tutto esaurito allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 21 giugno 2025. Quattro decenni di musica e passione si fondono in un evento indimenticabile, dove 40 mila cuori hanno pulsato all’unisono, creando un’onda di energia pura. Un concerto che rimarrà nel cuore di tutti i fan, un momento di pura magia che Vasco ha dedicato con amore. La festa continua, e il ricordo si rafforza...

Il Komandante Vasco Rossi approda in Sicilia, con due date sold out allo stadio Franco Scoglio di Messina. Indice. Vasco Rossi live a Messina – 21 giugno 2025. Il concerto. Vasco Rossi a Messina – Le foto. Ringraziamenti. Vasco Rossi live a Messina – 21 giugno 2025. 40 mila cuori hanno battuto all’unisono per il ritorno del Blasco sull’isola, creando un’onda intensa di energia che Vasco ha restituito con amore ad ogni singolo fan. Imponente come sempre l’organizzazione che tiene su gli eventi del rocker emiliano, con la produzione di Live Nation schierata in forze e la preparazione dettagliata e professionale dello storico promoter siciliano Puntoeacapo Concerti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com