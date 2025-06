Varenna moda e fiori del designer Ken Scott a Villa Monastero

Immergiti in un viaggio tra moda e natura presso Villa Monastero, dove l’eccellenza di Ken Scott trasforma i fiori in capolavori di stile. Celebrando i trent’anni della Provincia di Lecco, questa esposizione unica unisce eleganza e creatività, offrendo uno sguardo esclusivo sui motivi floreali che decorano le collezioni e i bozzetti dell’artista. Un’occasione da non perdere per esplorare il dialogo tra arte, moda e natura, che culmina in un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Fiori, moda e design a Villa Monastero, grazie a Ken Scott, per festeggiare i trent’anni della Provincia di Lecco, a cui la Villa appartiene. È una selezione scelta di trenta abiti, in cui ricorrono motivi floreali presenti nelle collezioni botaniche del Giardino di Villa Monastero, accompagnata da quattro album con i relativi disegni e schizzi a mano dell’autore, artista e fashion designer di fama internazionale. Si affianca a trenta disegni per foulard a tema piccolo fiore e a quattro tirelle di foulard in seta con le varie prove cromatiche per ciascun motivo. A questi si aggiungono le famose borse e valigie, alcuni oggetti di arredo come poltrone e pouf dalla accesa cromia, bijoux e oggetti della quotidianità come ombrelli e contenitori, infine il servizio di piatti in ceramica con il motivo del bambù, corredati dalle posate e dai bicchieri personalizzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varenna, moda e fiori del designer Ken Scott a Villa Monastero

