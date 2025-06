Vanity Fair in omaggio con il Carlino

In un mondo in continua evoluzione, il talento e la personalità di Milly Carlucci, Antonella Clerici e Mara Venier emergono come vere icone del piccolo schermo. La loro eleganza, passione e capacità di emozionare il pubblico sono al centro dell'ultimo numero di Vanity Fair, disponibile gratuitamente con il Carlin... Scopri le storie dietro i volti più amati della televisione, un omaggio alle vere protagoniste dello spettacolo italiano.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 24 giugno con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori puntati su Milly Carlucci, Antonella Clerici, Mara Venier: sono loro le protagoniste del nuovo numero di Vanity Fair, dedicato ai grandi personaggi del piccolo schermo. Le tre signore della televisione, che negli anni hanno saputo costruirsi carriere esemplari, raccontano della disciplina ricevuta, delle sfide vinte, della "lucina rossa" che fa passare la paura e di un certo Renzo Arbore che è stato il primo a dar voce alle donne in tv quando ancora nessuno lo faceva - il quale si racconta tra le pagine del numero in dialogo con l’artista Francesco Vezzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vanity Fair in omaggio con il Carlino

