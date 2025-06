Vance chiudere Hormuz sarebbe un suicidio per l' Iran

L'idea di chiudere lo Stretto di Hormuz rappresenterebbe un gesto autodistruttivo per l'Iran, come sottolineato dal vice presidente americano Jd Vance. Con tutta la sua economia dipendente da questa via strategica, un'azione del genere sarebbe un suicidio economico e geopolitico per Teheran. √ą evidente che, al momento, i rischi superano di gran lunga i potenziali benefici, rendendo improbabile una mossa cos√¨ estrema.

Chiudere lo stretto di Hormuz sarebbe "un suicidio" per l' Iran. Lo ha detto il vice presidente americano Jd Vance. "Tutta la loro economia passa attraverso lo Stretto di Hormuz. Perché dovrebbero farlo? Non credo abbia alcun senso", ha aggiunto il numero due di Donald Trump.

Operazione "Martello di mezzanotte": gli Usa attaccano l'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». Il parlamento di Teheran vuole chiudere lo Stretto di Hormuz. Vance «Sarebbe un suicidio» - In un crescendo di tensioni internazionali, gli Stati Uniti hanno annunciato un'operazione notturna contro l'Iran, cancellando i siti nucleari e scatenando reazioni immediate nella regione.

