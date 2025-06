Vance ' abbiamo ritardato notevolmente programma Iran'

Vance ha sottolineato come gli attacchi iraniani abbiano rallentato significativamente lo sviluppo di armi nucleari nel paese, evidenziando che gli Stati Uniti non sono in guerra con l'Iran, ma contro il pericoloso programma nucleare. Questa strategia dimostra come le azioni militari abbiano influenzato i progressi di Teheran, mantenendo alta la tensione internazionale e sfidando la diplomazia. La situazione rimane complessa e cruciale per la stabilità globale.

Il vicepresidente Usa Vance: «No a invio di truppe, vogliamo parlare con l’Iran» - Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha escluso qualsiasi intenzione di inviare truppe di terra in Iran, ribadendo la posizione della Casa Bianca. lasicilia.it scrive