Valorizziamo questa zona, un angolo di Romagna che merita di brillare di più. Benedetta Maltoni, giovane forlivese di 22 anni, partecipa con entusiasmo alla Notte Rosa, desiderosa di riscoprire e valorizzare il cuore della sua città. Con orgoglio, sottolinea le potenzialità di piazza e invita a ridare vita a un luogo ricco di storia e charme. Tra apprezzamenti e critiche costruttive, la ragazza spera di contribuire a trasformare il suo patrimonio in un punto di riferimento vibrante e accogliente.

Benedetta Maltoni, forlivese 22enne, studia Scienze della formazione primaria, e ha partecipato alla Notte Rosa con un’amica. "Non conosco bene la band di questa sera ma sono entusiasta dell’iniziativa. La nostra piazza è una delle più belle in Romagna – nota con orgoglio – ma è poco valorizzata. Mi spiace perché le persone nel corso degli anni hanno smesso di frequentarla come una volta". Tra apprezzamenti e critiche costruttive, la ragazza prosegue: "Ci vorrebbe un calendario di eventi – spiega –: la gente viene se ci sono in programma delle iniziative. Ad esempio i ‘Mercoledì in corso’, i giovani li apprezzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Valorizziamo questa zona"

