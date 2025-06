Valore impresa ecco il bando per sviluppo competitività e azione delle aziende locali

Se sei un’impresa locale desiderosa di crescere e innovare, non puoi perdere il nuovo bando "Valore Impresa 2025". Promosso dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina, questa iniziativa offre un’opportunità concreta di rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese del territorio. Scopri come accedere ai finanziamenti e sviluppare il tuo potenziale, perché il futuro delle imprese locali inizia ora.

Arriva il nuovo bando "Valore Impresa 2025" per il sostegno allo sviluppo, competitività e innovazione delle imprese del territorio. Il bando è promosso dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina. La misura mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI). 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Valore impresa, ecco il bando per sviluppo, competitività e azione delle aziende locali

