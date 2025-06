Valle umana al Garden Libri da bere con l’autore

Immergetevi nel cuore della Valle Padana tra Emilia e Romagna con "Valle umana" di Saverio Fattori, un affascinante viaggio tra storie, paesaggi e persone. In un contesto unico come l’Argine degli Angeli, l’autore ci guida attraverso le sfumature di questa terra ricca di tradizioni e segreti. Non perdete l’appuntamento di domani alle 19 al bar Garden di Argenta, dove la cultura si trasforma in un aperitivo coinvolgente, un’occasione imperdibile per scoprire di più su questa valle straordinaria.

La parte della valle Padana a cavallo tra Emilia e Romagna è al centro di ’Valle umana’, un agile libretto di Saverio Fattori, saggista e scrittore di origini molinellesi. Si è fatto conoscere con il romanzo ’Finta pelle’ (Marsilio). ’Valle umana’ sarĂ presentato ad Argenta domani (alle 19) al bar Garden, sotto il porticato, nell’ambito di Libri da bere, aperitivo con l’autore. "L’Argine degli Angeli che da Sant’Alberto arriva fino ai lidi ferraresi, addentrandosi nelle Valli di Campotto, certe domeniche sembra una tappa del Tour de France". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valle umana al Garden. Libri da bere con l’autore

I 5 migliori libri sulla Valle d’Itria - Nella Valle d’Itria il sole e l’oro di Fabio Strinati presenta un’esplorazione poetica delle emozioni e delle riflessioni umane sulla vita ... Segnala notiziescientifiche.it

’Valle umana’: Fattori racconta il territorio - In questo solco del viaggio al di fuori delle rotte mentali turistiche, si inserisce ’Valle umana’ in uscita oggi, il nuovo libro di Saverio Fattori, classe 1967, scrittore operaio di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it