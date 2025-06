Valentin Carboni Inter il gol contro l’Urawa cambia il suo futuro? Il talento argentino manda un messaggio a Chivu

Il gol di Valentin Carboni contro l’Urawa Red Diamonds potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua giovane carriera all’Inter. Con una prestazione convincente e un lampo finale decisivo, il talento argentino ha mandato un chiaro messaggio a Chivu e ai tifosi nerazzurri. Ma il suo futuro in nerazzurro è ormai scritto? Scopriamo come questa prestazione potrebbe influire sulle prossime mosse di mercato.

al rientro dal lungo infortunio. Una prestazione convincente condita da quel lampo finale che ha regalato la vittoria ai nerazzurri di Cristian Chivu nei minuti finali contro l'Urawa Red Diamonds, così le voci sul futuro di Valentin Carboni tornano a diventare uno dei temi caldi del calciomercato Inter. L'attaccante argentino è tornato in campo 8 mesi dopo la rottura del crociato, infortunio rimediato mentre si trovava in prestito all' Olympique Marsiglia. I nerazzurri non hanno ancora preso una decisione su di lui per il prossimo anno, tra permanenza in rosa come quinto attaccante o nuova esperienza in prestito.

