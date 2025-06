Vacanze 2025 caro biglietti e trappole sul web Si apre così l’estate delle beffe | Valanga di esposti contro l’agenzia

L’estate 2025 si prospetta come la più cara di sempre, tra prezzi alle stelle e trappole digitali che complicano la vita dei viaggiatori. Le associazioni di consumatori denunciano un vero e proprio assalto ai portafogli, con piattaforme online poco affidabili e disservizi che trasformano la pianificazione delle vacanze in un’odissea. È il momento di fare attenzione e conoscere i trucchi per risparmiare e viaggiare senza stress.

Milano, 22 giugno 2025 – Al caro biglietti aerei si aggiungono l e trappole del web, con disservizi di piattaforme spuntate per offrire la prenotazione di biglietti online che trasformano il viaggio in un'odissea. Il dato, rilevato dalle associazioni di consumatori e anche con una semplice ricerca online, è una impennata dei costi per chi è intenzionato a partire a luglio o agosto e non ha ancora acquistato il biglietto, per destinazioni locali o per l'estero. Servono 600 euro circa, secondo l'ultima rilevazione del Codacons, d a Milano a Sharm el-Sheikh, paradiso per turisti in Egitto. I milanesi che vogliono raggiungere Mykonos, isola greca celebre anche per la sua movida, spendono 471 euro.

