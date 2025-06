Va dal medico e il figlio gli occupa l' appartamento barricandosi dentro

Un episodio inquietante che mette in evidenza le sfide della sicurezza e della convivenza urbana. Quando un semplice controllo medico si trasforma in una situazione di emergenza domestica, emerge la necessità di interventi tempestivi e di strategie efficaci per tutelare i cittadini. La vicenda avvenuta a Roma Nord il 19 giugno ci invita a riflettere su come proteggere le nostre case e garantire tranquillità nelle nostre comunità.

Era andato dal medico. Tempo sufficiente al figlio per entrargli in casa e occuparla. Succede nella zona di Roma nord dove la sera del 19 giugno i carabinieri della compagnia Roma Montesacro sono intervenuti a seguito di richiesta pervenuta al 112 da parte di un cittadino. L'occupazione da. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Va dal medico e il figlio gli occupa l'appartamento barricandosi dentro

