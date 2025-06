va a dare da mangiare ai cani di un amico e finisce sbranata

Un gesto di gentilezza si trasforma in tragedia: una donna di 49 anni, intervenuta con cuore per aiutare un amico, ha rischiato la vita nell'aggressione di due cani di grossa taglia. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante conoscere e rispettare i limiti di sicurezza, anche quando si tratta di un semplice favore. La sua storia ci invita a riflettere sulla responsabilità nel prendersi cura degli animali domestici e sulla necessità di adeguate precauzioni.

Ricoverata in codice rosso in ospedale per avere fatto un favore a un amico. È quanto capitato a una donna di 49 anni, aggredita da due cani di grossa taglia all'interno di un'abitazione privata in Via Aurelia a Chiavari. L'allarme è scattato intorno alle 20.30 di sabato 21 giugno 2025 e sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it