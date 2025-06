USA ordina pioggia di raid contro Iran Teheran non si piega Trump | I nostri colpi sono stati duri e precisi

USA ordina pioggia di raid contro l'Iran: Teheran non si piega. Trump rivendica colpi duri e precisi, aprendo un nuovo fronte nel conflitto mediorientale. Mentre gli Stati Uniti chiedono negoziati, l'Iran promette vendetta e condanna le azioni congiunte di Washington e Gerusalemme. L'escalation militare segna un bivio cruciale per la stabilitĂ regionale, lasciando il mondo in bilico tra tensione e speranza di dialogo.

Alle due del mattino, ora italiana, una serie di missili Usa hanno colpito tre siti nucleari in Iran. Un raid mirato ed efficiente, che ha portato all'apertura di un nuovo fronte nel conflitto mediorientale. Trump chiede la riapertura dei negoziati, mentre l'Iran promette vendetta e condanna le azioni congiunte di Gerusalemme e Washington. Il Presidente statunitense ha espresso il successo del suo attacco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - USA ordina pioggia di raid contro Iran, Teheran non si piega. Trump: “I nostri colpi sono stati duri e precisi”

Trump ordina pioggia di raid contro Iran, Teheran non si piega: “Ora è guerra, a Fordow solo danni parziali” - In una notte di tensione crescente, l'ordine di Trump di condurre raid contro i siti nucleari iraniani ha aperto un nuovo capitolo nel conflitto mediorientale.

