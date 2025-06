Usa Operazione Martello di mezzanotte contro l’Iran Il Pentagono | Devastato il programma nucleare è il più grande attacco Usa Condanna di Cina e Russia Francia | Non abbiamo partecipato

L'alba del 22 giugno segna una svolta storica nel delicato equilibrio geopolitico: l'operazione martello di mezzanotte degli Stati Uniti contro l'Iran, un attacco senza precedenti che ha colpito il cuore del programma nucleare iraniano, scuote le fondamenta della regione. Mentre il mondo osserva con timore e sorpresa, Cina e Russia condannano fermamente, mentre la Francia sceglie di non partecipare. È l’inizio di una nuova era di tensioni e alleanze incrociate.

L’alba del 22 giugno si apre su uno scenario mai visto prima nel lungo confronto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Con una mossa improvvisa ma meticolosamente pianificata, l’amministrazione Trump ha ordinato un attacco diretto contro tre siti nucleari iraniani, al centro del programma atomico di Teheran. Le esplosioni su Fordow, Natanz e Isfahan sono arrivate dopo giorni di minacce incrociate, blackout informatici e allarmi su tutto il territorio israeliano. Le immagini satellitari raccolte dalla NASA confermano un’anomala concentrazione di calore nelle zone colpite, segno inequivocabile dell’intensità dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Usa, Operazione “Martello di mezzanotte” contro l’Iran. Il Pentagono: “Devastato il programma nucleare, è il più grande attacco Usa”. Condanna di Cina e Russia. Francia: “Non abbiamo partecipato”

In questa notizia si parla di: programma - iran - attacco - operazione

Israele lancia attacco contro l'Iran: bombardati siti nucleari e Teheran | Stati Uniti: "Non siamo coinvolti nell'operazione" - In un gesto di forte impatto, Israele ha lanciato un attacco contro siti nucleari iraniani, accusando Teheran di possedere sufficiente materiale per almeno 15 bombe nucleari.

Da stanotte Israele sta lanciando un vasto attacco contro l'Iran, con l'obiettivo dichiarato di distruggere il programma nucleare iraniano. L'operazione israeliana è stata chiamata “Rising Lion”, e sta colpendo siti nucleari, missilistici e militari in diverse aree dell'Ir Vai su Facebook

Israele attacca il programma nucleare iraniano. Netanyahu ha annunciato il lancio dell'operazione "Leone nascente", un attacco mirato ai principali impianti di arricchimento dell'Iran e agli alti ufficiali e scienziati che lavorano alla Bomba Vai su X

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Trump: “Distrutti”. Iran: “Fordow non ha subito gravi danni” - Aggiornamento del 22 Giugno delle ore 16:18; Attacco Usa in Iran, cos'è e com’è andata l'operazione Midnight Hammer; Gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa.

Attacco Usa all'Iran, capo del Pentagono: "Devastato programma nucleare, ora Trump vuole la pace" - I raid della notte scorsa erano per "compromettere" e "distruggere" le capacità nucleari dell'Iran. Segnala msn.com

Come è avvenuto 'Midnight hammer', l'attacco Usa in Iran - 2 sono stati utilizzati negli attacchi' rivela il capo di stato maggiore Usa, il generale Dan Caine presente stanotte nella situ ... Secondo ansa.it