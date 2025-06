Usa-Iran Starmer | Ora Teheran torni al tavolo dei negoziati

Dopo le recenti tensioni, il primo ministro britannico Keir Starmer invita nuovamente l’Iran a tornare al tavolo dei negoziati, sottolineando l’importanza di stabilità in una regione turbolenta. Gli attacchi degli USA sui siti nucleari di Teheran hanno alimentato i timori di un’escalation militare, mentre Londra e gli alleati cercano un equilibrio tra prevenire il rischio di conflitto e contenere la minaccia nucleare. La sfida rimane: come favorire il dialogo senza compromettere la sicurezza globale?

Il primo ministro britannico Keir Starmer, attacchi nella notte degli Usa sui siti nucleari iraniani dopo gli, ha invitato domenica l’Iran a tornare al tavolo dei negoziati, affermando che la stabilità è la priorità in una regione instabile. Gli attacchi americani hanno alimentato i timori di un conflitto più ampio, pur il Regno Unito e altri stretti alleati degli Usa hanno rilevato la minaccia rappresentata dal programma nucleare di Teheran. Londra, insieme all’Unione europea, alla Francia e alla Germania, ha tentato senza successo di mediare una soluzione diplomatica a Ginevra la scorsa settimana con l’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Iran, Starmer: “Ora Teheran torni al tavolo dei negoziati”

