Usa-Iran mondo nel caos? Surreale Fratoianni | Il governo in aula!

Uno scacchiere internazionale complesso e instabile, dove l'ombra del caos surreale avvolge ogni mossa. Mentre il governo italiano si riunisce in aula sotto l'occhio attento di Fratoianni, il mondo sembra navigare sull'orlo di un abisso, tra attacchi nucleari, rappresaglie e dichiarazioni minacciose. La scena globale si fa sempre piĂą intricata: quale sarĂ il prossimo capitolo di questa crisi senza fine?

Gli Stati Uniti di Donald Trump attaccano l'Iran: nel mirino tre siti nucleari, quello di Fordow in particolare. Ancora poco chiari gli effetti sortiti dall'attacco, se non che gli ayatollah hanno reagito con un diluvio di missili su Israele. Da par suo, Idf risponde al fuoco. In questo contesto si fa sentire il Cremlino, che parla di "mondo diretto verso il caos". Insomma, tensione alle stelle. Uno scacchiere internazionale complesso, drammatico, in cui può accadere di tutto. GiĂ , perchĂ© Israele ha detto chiaro e tondo che la guerra all'Iran non è finita. Trump ha annunciato che, in caso di attacchi da parte di Teheran alle basi Usa, la risposta sarĂ ancor piĂą dura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Usa-Iran, mondo nel caos? Surreale Fratoianni: "Il governo in aula!"

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». Media: «Teheran avvisata prima dagli Usa». Lavrov: «Il mondo rischia di sprofondare nel caos». Missili su Israele, decine di feriti - Le tensioni tra Stati Uniti e Iran raggiungono un nuovo drammatico punto di rottura, con l'attacco americano che ha cancellato siti nucleari cruciali in Iran.

L'Iran come l'Iraq? Il cambio di regime, poi il caos: lo spettro che frena i piani degli Usa. Cosa potrebbe accadere - La mattina del 5 febbraio 2003, il segretario di Stato Colin Powell si alzò davanti al Consiglio di Sicurezza dell’Onu con una provetta in mano, per dimostrare al mondo che ... Secondo ilmessaggero.it

L'Iran è il paese che accoglie più rifugiati al mondo: una guerra lunga può scatenare un nuovo maxi-esodo - Tre milioni e mezzo di rifugiati su una popolazione totale di 90 millioni, quasi tutti afghani. Lo riporta huffingtonpost.it