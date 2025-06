Usa-Iran l’Italia si era già mossa | Nessuno ci ha avvertito ma i nostri soldati sono stati messi in sicurezza

In un momento di crisi senza precedenti, l’Italia si è subito attivata per proteggere i propri cittadini e garantire la sicurezza nazionale. Con notizie inaspettate e decisioni rapide, il tenente colonnello Gianfranco Paglia ci guida attraverso le sfide di una notte cruciale, dimostrando come la prontezza e la leadership siano fondamentali in tempi di emergenza. La situazione è complessa, ma Roma si prepara a rispondere con determinazione e strategia.

Il telefono continua a squillare, le riunioni si susseguono senza sosta, eppure Gianfranco Paglia trova il tempo per parlare. Il tenente colonnello, consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto, è nel cuore operativo delle ore più tese per l’Italia dopo l’ attacco americano all’Iran. Una notte che ha cambiato lo scenario e imposto decisioni immediate. Ma Roma, assicura, non si è fatta trovare impreparata. “Nessuno ci ha avvertito”, dice Paglia in un’intervista a Tgcom24, “ma ci siamo mossi in tempo”. Il riferimento è alla decisione di rimodulare il contingente italiano in Medio Oriente, spostando parte dei 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Usa-Iran, l’Italia si era già mossa: “Nessuno ci ha avvertito, ma i nostri soldati sono stati messi in sicurezza”

MEDIO ORIENTE | "La Cina condanna l'attacco americano all'Iran. Questa mossa degli Stati Uniti viola gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale", sostiene il ministero degli Esteri di Pechino Wang Yi. #ANSA https://www.an Vai su Facebook

Speciale | Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: la guerra si allarga?; Gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa; Iran-Israele, quali i rischi e i ruoli nella crisi per Ue e Italia.

Guerra in Iran, massima allerta in Italia: aumentano i controlli nei luoghi a rischio - Tra le conseguenze della guerra in Iran, l’allerta in Italia si fa concreta: sorveglianza rafforzata, obiettivi sensibili protetti e massima attenzione da parte delle autorità su tutto il territorio. Scrive notizie.it

Tajani: allerta massima in Italia per basi e sedi di Usa e Israele - Nei cieli italiani si sono mossi molti veicoli statunitensi nell'ultimo mese, proprio in vista dell'escalation militare fra Israele e Iran. Segnala informazione.it