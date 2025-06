Usa-Iran la notte dell’attacco Trump | Distrutti tre siti nucleari Teheran | Grave violazione ci saranno conseguenze

Nella notte, un attacco massiccio e coordinato ha colpito tre impianti nucleari iraniani, segnando una svolta storica nel conflitto mediorientale. Donald Trump, rivendicando il raid come un grande successo, ha messo in discussione la sicurezza globale e aperto un nuovo capitolo di tensioni internazionali. Le conseguenze di questa grave violazione saranno certamente profonde, coinvolgendo alleanze e strategie future. La scena internazionale si prepara a una risposta decisiva...

Un attacco massiccio e coordinato contro tre impianti nucleari iraniani. Con questa mossa, Donald Trump ha scatenato nella notte una nuova fase del conflitto mediorientale, rivendicando il raid come un “successo spettacolare” e una svolta storica per la sicurezza di Stati Uniti, Israele e del mondo. Secondo il presidente americano, i bombardamenti contro Fordow, Natanz e Isfahan hanno “neutralizzato” le capacitĂ di arricchimento dell’uranio della Repubblica islamica. Ma l’Iran, mentre nega la presenza di contaminazioni radioattive, parla di “ atto barbarico ” e promette “ conseguenze eterne ”. Le reazioni internazionali si moltiplicano: le Nazioni Unite denunciano una pericolosa escalation e cresce la tensione in tutta la regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Usa-Iran, la notte dell’attacco. Trump: “Distrutti tre siti nucleari”. Teheran: “Grave violazione, ci saranno conseguenze”

In questa notizia si parla di: notte - attacco - trump - nucleari

Trump: attacco nella notte degli Usa ai siti sotterranei dell’Iran. “Bravi i nostri guerrieri. Ora pace” - In una mossa decisiva, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco notturno contro i principali siti nucleari sotterranei in Iran, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan.

Israele, Netanyahu verso attacco unilaterale a siti nucleari iraniani, ma Trump non ci sta: "Preferirei non venisse sganciata nessuna bomba" - Israele, sotto la guida di Netanyahu, sta intensificando i preparativi per un attacco unilaterale ai siti nucleari iraniani, suscitando preoccupazioni a Washington.

Attacco al cuore dell’Iran Nella notte Israele colpisce siti nucleari, leader militari e decine di civili Dopo decenni, Netanyahu apre il fuoco contro il suo nemico più grande Trump apprezza, l’Europa non condanna, Teheran giura vendetta: missili su Tel Aviv Son Vai su X

Attacco al cuore dell’Iran, nella notte Israele colpisce siti nucleari, leader militari e decine di civili. Dopo decenni Netanyahu apre il fuoco contro il suo nemico più grande. Trump apprezza, l’Europa non condanna, Teheran giura vendetta: missili su Tel Aviv. So Vai su Facebook

Attacco Usa all'Iran. Trump: Cancellata la capacitĂ nucleare; Gli USA bombardano tre siti nucleari in Iran. Trump: ora Teheran deve fare pace; Trump: Ora ci sarĂ la pace o una tragedia L'Iran: Ora ogni americano potrĂ essere un obiettivo - Trump alla Nazione: Grande successo. All'Iran: Ora o ci sarĂ la pace o ci sarĂ una tragedia mai come prima.

Gli Usa hanno attaccato l’Iran, bombardati tre siti nucleari. Trump: ”Uno straordinario successo” - L’attacco nella notte: colpiti i tre siti nucleari di Fordow, Natanz ed Esfahan. Riporta fanpage.it

Gli Usa bombardano tre siti nucleari in Iran. Trump: 'Ora la pace o ci sarà una tragedia'. Teheran: 'E' guerra' - 'Distrutti gli impianti nucleari chiave, Israele ora è più sicuro'. Come scrive ansa.it