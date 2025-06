Usa-Iran la notte dell’attacco | è successo di tutto

La notte dell’attacco tra USA e Iran ha scosso il Medio Oriente, lasciando il mondo incredulo. Con un raid aereo improvviso, Donald Trump ha colpito tre siti nucleari iraniani, intensificando le tensioni già alte nella regione. Un’azione decisiva che ha cambiato gli equilibri, traducendosi in una escalation di conflitti e incertezza globale. Ma cosa succederà ora? La risposta si nasconde nelle pieghe di una crisi senza precedenti.

Con un attacco aereo improvviso, Donald Trump ha scosso il Medio Oriente, sferrando un'azione militare contro tre siti nucleari in Iran ( Fordow, Natanz ed Esfahan ) e gettando altra benzina su un conflitto già acceso da giorni di bombardamenti israeliani. Il blitz è arrivato ben prima del termine delle due settimane che lo stesso presidente aveva indicato per trovare un'intesa con Teheran.