Usa-Iran colonna di fumo dal sito nucleare di Fordow dopo gli attacchi

Dopo gli attacchi recenti, il sito nucleare di Fordow in Iran si distingue per una colonna di fumo visibile e inquietante. Mentre l'agenzia iraniana Irna mostra immagini di un’imponente nube di vapore, fonti come Nour News smentiscono un collegamento diretto all’impianto, indicando invece un incendio in una base militare vicino alla strada Qom-Teheran. La tensione è palpabile: cosa si cela dietro questa coltre di fumo?

Usa-Iran: un filmato diffuso dall’agenzia iraniana Irna mostra il fumo che si alza in quella che viene definita un’area vicino all’impianto nucleare di Fordow. Tuttavia, Nour News sul suo canale Telegram ha riferito che Morteza Heidari, vice governatore della provincia di Qom, ha detto che un denso pennacchio di fumo è stato osservato sulla vecchia strada Qom-Teheran, causato da materiali incendiari in una base militare attaccata e non ha alcun collegamento con la struttura di Fordow. Gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti in Iran, inserendosi nella guerra di Israele volta a distruggere il programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Iran, colonna di fumo dal sito nucleare di Fordow dopo gli attacchi

Attacco Usa in Iran, la nuvola di fumo nell’area dell’impianto nucleare di Fordow – Video - Le tensioni tra USA e Iran si intensificano con un nuovo sviluppo: un video mostra un’enorme nube di fumo sopra l’impianto nucleare di Fordow, trasmesso dai media iraniani e geolocalizzato dalla CNN.

Le immagini satellitari scattate sul sito nucleare iraniano di Fordow da Planet Labs mostrano il sito prima e dopo l’attacco degli Stati Uniti. "Contrariamente a quanto affermato da Trump" il sito nucleare di Fordow "non ha subito gravi danni", ha fatto sapere l’Ira Vai su Facebook

