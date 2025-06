usa hanno utilizzato 7 bombardieri b 2 per un attacco a sorpresa

Nella notte tra venerdì e sabato, gli Stati Uniti hanno orchestrato un'operazione militare spettacolare, denominata "Midnight Hammer". Con oltre 125 aerei coinvolti e uno stratagemma di inganno, i bombardieri B-2 sono stati schierati come "esca" sul Pacifico, creando un velo di sorpresa e tensione internazionale. Questa mossa audace evidenzia la complessità e l'audacia della strategia statunitense in un contesto geopolitico sempre più incerto.

Washington, 22 giu. (askanews) - L'operazione militare statunitense contro l'Iran, nome in codice "Midnight Hammer", ha coinvolto oltre 125 aerei e un'operazione di inganno che ha visto bombardieri schierati sul Pacifico come "esca". Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il capo degli Stati maggiori riuniti, generale Dan Caine. "Tra la mezzanotte di venerdì e sabato mattina, un ampio gruppo di bombardieri B-2 è partito dagli Stati Uniti continentali", ha detto Caine. "Nell'ambito di un piano per mantenere la sorpresa tattica, parte del gruppo si è spostato verso ovest e nel Pacifico come escamotage - un tentativo di inganno noto solo a un numero estremamente limitato di pianificatori e leader chiave qui a Washington e a Tampa", ha spiegato.