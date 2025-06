Usa farmaci scaduti per fare trattamenti estetici | nei guai un medico di Torino

Una vicenda inquietante scuote il mondo della medicina estetica torinese. Un medico, titolare di uno studio in provincia di Torino, è stato denunciato per aver utilizzato farmaci scaduti durante trattamenti estetici, mettendo a rischio la salute dei suoi pazienti. La scoperta solleva dubbi sulla sicurezza e l’etica nel settore, mentre le autorità attendono i prossimi sviluppi del caso. Ma quali sono le implicazioni di questa grave accusa?

Avrebbe eseguito trattamenti di medicina estetica sui pazienti utilizzando però farmaci scaduti. È questa l'accusa che grava su un medico, titolare di uno studio in provincia di Torino, denunciato per somministrazione di medicinali guasti e ora in stato di libertà, in attesa dei futuri passi che.