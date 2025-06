Usa attacco all' Iran | le foto nella Situation Room occhio a Trump

Nella notte tra sabato e domenica, gli Stati Uniti di Donald Trump sferrano un attacco senza precedenti contro tre siti nucleari iraniani, segnando una svolta nel fronte geopolitico. Le immagini diffuse dalla Casa Bianca, catturate nella storica "JFK Room" della Situation Room, svelano il cuore pulsante delle operazioni militari, con Trump e il suo team concentrati e determinati. Un evento che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere nel Medio Oriente.

Gli Usa di Donald Trump entrano in guerra nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno: attacco a tre siti nucleari iraniani. E la Casa Bianca diffonde le foto all'interno della Situation Room mentre veniva sferrato l'attacco. Le immagini, scattate nella stanza operativa conosciuta anche come “ JFK Room ” — costruita durante la presidenza Kennedy — mostrano il presidente Donald Trump e il suo team nel pieno delle operazioni. In uno degli scatti più iconici Trump appare seduto, impassibile, mentre osserva il monitor con lo sguardo fisso, circondato dai suoi ministri. È il centro nevralgico del potere, nel cuore di una delle decisioni militari più delicate del suo secondo mandato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it