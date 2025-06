Usa attaccano Iran Teheran | Non ci sono segni di contaminazione nucleare

In un contesto di tensioni crescenti, le recenti incursioni aeree degli Stati Uniti in Iran non hanno rilevato segni di contaminazione nucleare nei siti di Isfahan, Fordo e Natanz. Il governo iraniano rassicura sulla sicurezza delle strutture, sottolineando che i rilevatori di radiazioni non hanno evidenziato emissioni radioattive pericolose. La situazione si sviluppa in un clima di instabilitĂ regionale e internazionale, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro delle relazioni tra le parti coinvolte.

L’Iran ha dichiarato che non ci sono “segni di contaminazione” nei suoi siti nucleari di Isfahan, Fordo e Natanz dopo gli attacchi aerei Usa contro le strutture. I media statali iraniani hanno citato il Centro nazionale per la sicurezza nucleare del Paese, che ha pubblicato una dichiarazione in cui afferma che i suoi rilevatori di radiazioni non hanno registrato alcuna emissione radioattiva dopo gli attacchi. “Non vi è alcun pericolo per i residenti che vivono nei pressi dei siti sopra citati”, ha aggiunto la dichiarazione. Anche i precedenti attacchi aerei israeliani sui siti nucleari non hanno causato alcuna fuoriuscita di materiale radioattivo nell’ambiente circostante, secondo quanto affermato dall’ Agenzia internazionale per l’energia atomica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa attaccano Iran, Teheran: “Non ci sono segni di contaminazione nucleare”

