Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati al fianco di Israele nella guerra contro l'Iran, segnando un momento cruciale nella geopolitica globale. Dopo l'attacco ai siti nucleari iraniani, Netanyahu ha elogiato Trump per la sua decisione coraggiosa, sottolineando come questa mossa possa cambiare il corso della storia.

Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati al fianco di Israele nella guerra contro l’Iran. “Congratulazioni presidente Trump, la sua coraggiosa decisione di colpire gli impianti nucleari iraniani cambierà il corso della storia”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l ‘attacco di Washington contro tre siti nucleari iraniani. “L’America ha dato prova di una superiorità assoluta. Ha fatto ciò che nessun altro Paese al mondo avrebbe potuto fare. La storia ricorderà che il presidente Trump ha agito per negare al regime più pericoloso del mondo le armi più pericolose del mondo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa attaccano Iran, Netanyahu: “Decisione di Trump cambierà la storia”

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, Trump: «Completamente cancellati i loro siti nucleari. Ora la pace o colpiremo ancora». Netanyahu: «Una decisione che cambierà la storia». Teheran: «Ora è guerra»

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

