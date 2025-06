Usa attaccano Iran le proteste a Manila

Le strade di Manila si riempiono di urla di protesta contro gli attacchi statunitensi all’Iran, con manifestanti che sventolano cartelli e gridano slogan contro l’imperialismo. Tra bandiere bruciate e cori rabbiosi, la rabbia popolare si fa sentire forte e chiara, riflettendo un fronte internazionale di opposizione alle politiche aggressive degli Stati Uniti. La tensione cresce, e il mondo resta a osservare il corso di questo acceso conflitto.

Proteste nelle strade di Manila contro gli attacchi degli Usa all’Iran. Cartelli e slogan contro il presidente Usa Trump “ Basta bombardare l’Iran e la Palestina! ” e “Abbasso l’imperialismo statunitense”. Bruciata la bandiera americana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa attaccano Iran, le proteste a Manila

In questa notizia si parla di: iran - proteste - manila - attaccano

Proteste violente a Tripoli: manifestanti attaccano il palazzo governativo - A Tripoli, le tensioni sociali sfociano in violenze. I manifestanti, frustrati dalla situazione politica ed economica, hanno attaccato il palazzo governativo, bruciando pneumatici e scagliando pietre contro le forze di sicurezza.

Usa attaccano Iran, le proteste a Manila; Israele-Iran, le reazioni degli abitanti di Haifa dopo i missili di Teheran; ASIA TODAY Iran, 40 le vittime dell'esplosione al porto di Shahid Rajaee.

Usa attaccano Iran, le proteste a Manila - (LaPresse) Proteste nelle strade di Manila contro gli attacchi degli Stati Uniti all'Iran. stream24.ilsole24ore.com scrive

Iran, droni attaccano una base militare. Al Arabiya: «Coinvolta l'aviazione statunitense» - L'attacco dei droni avviene in un momento di forte tensione in Iran, dove sono in corso da mesi proteste popolari contro il regime. Lo riporta ilmessaggero.it