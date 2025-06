Usa attaccano Iran colpiti tre siti nucleari Trump | Pace o tragedia molto più grande

L’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran, con colpi a tre siti nucleari cruciali, scuote la scena internazionale. Annunciato da Donald Trump e confermato da Teheran, questo episodio segna un’ulteriore escalation nel già fragile equilibrio nella regione. La domanda che tutti si pongono ora è: pace o tragedia di proporzioni ancora maggiori? Mentre Trump mette in campo le sue strategie, il mondo aspetta di capire quali saranno le conseguenze di questa mossa audace.

Gli Usa hanno attaccato l’Iran colpendo tre siti nucleari. L’annuncio è arrivato da Donald Trump nella notte italiana con un post sul social Truth e poi in un discorso dalla Casa Bianca. Teheran conferma gli attacchi agli impianti di Isfahan, Natanz e Fordow e quindi l’escalation del conflitto già in atto tra Israele e la Repubblica Islamica. L’agenzia nucleare iraniana ha insistito che il suo lavoro non sarà interrotto. Trump ha inoltre messo in guardia Teheran dal compiere attacchi di ritorsione contro gli Stati Uniti, affermando che l’Iran ha una scelta tra “la pace o la tragedia”. Segretario generale Onu “gravemente allarmato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it