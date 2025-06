Usa all’attacco con le bombe mangia-bunker | la GBU-57 colpisce il cuore del nucleare iraniano Ecco cos' è

Un attacco senza precedenti scuote il cuore del nucleare iraniano: le bombe mangia bunker GBU-57, tra le più potenti mai impiegate, hanno colpito gli impianti chiave del programma nucleare. Nella notte tra venerdì e sabato, gli Stati Uniti hanno lanciato una operazione "devastante" confermata dal Pentagono come un "successo schiacciante". Questa mossa segna un punto di svolta nella geopolitica regionale e mondiale, aprendo nuovi scenari di tensione e diplomazia.

