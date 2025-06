Uomo soccorso nel lago di Como a Moltrasio | elicottero in volo in codice rosso

Una mattina drammatica sul Lago di Como: un uomo di circa 60 anni è stato soccorso in extremis nel pomeriggio di domenica 22 giugno a Moltrasio, dopo un episodio di sommersione. L’elicottero in volo in codice rosso testimonia la gravità della situazione, lasciando la comunità in attesa di aggiornamenti. Un intervento tempestivo che potrebbe fare la differenza tra vita e morte. Resta aggiornato per ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha scosso il lago.

Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto questa mattina, domenica 22 giugno, nelle acque del lago di fronte a Moltrasio. Intorno alle 9.38, all'altezza di via Bellini, un uomo di circa 60 anni è rimasto coinvolto in un episodio di "sommersione", classificato come incidente acquatico.

