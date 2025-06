Uomo nel lago di Como a Moltrasio | elicottero in volo e soccorsi in codice rosso

Un'ombra di tensione si diffonde sulle tranquille acque del lago di Como a Moltrasio, dove questa mattina un uomo di circa 60 anni è stato coinvolto in un grave incidente di sommersione. Mentre un elicottero sorvola la zona e i soccorsi sono giunti in codice rosso, le indagini sono ancora in corso. Restate con noi per aggiornamenti su questa emergenza che ha scosso la comunità locale.

Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto questa mattina, domenica 22 giugno, nelle acque del lago di fronte a Moltrasio. Intorno alle 9.38, all’altezza di via Bellini, un uomo di circa 60 anni è rimasto coinvolto in un episodio di "sommersione", classificato come incidente acquatico. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Uomo nel lago di Como a Moltrasio: elicottero in volo e soccorsi in codice rosso

