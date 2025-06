Uomo disperso a Bernareggio | i soccorsi cercano Silvio Benvegnù con elicotteri e droni

Le speranze sono ancora vive nel cuore della comunità di Bernareggio, dove le ricerche per Silvio Benvegnò, l’85enne disperso, si intensificano con l’ausilio di elicotteri e droni. La sua scomparsa, avvenuta venerdì mattina al supermercato, ha suscitato grande apprensione, poiché è senza documenti e telefono. Le autorità continuano a cercarlo con determinazione, sperando di riunirlo presto ai suoi cari. Continua a leggere.

Le ricerche sono iniziate nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno: l'uomo, un 85enne, è stato visto per l'ultima volta venerdì mattina al supermercato. É senza documenti e senza telefono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

