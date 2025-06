Uomini e Donne | Ida Platano risponde ai gravi commenti sulla sua foto in lingerie

Uomini e Donne, Ida Platano si distingue ancora una volta per la sua fermezza e autenticità. Dopo le critiche sui social in seguito al suo scatto in lingerie, l’ex tronista non ha esitato a rispondere con coraggio, ribadendo il diritto di essere sé stessa e di mostrarsi senza paura. La sua reazione è un esempio di forza e libertà di espressione, dimostrando che ogni donna può scegliere come rappresentarsi al meglio. Ida Platano: un'icona di empowerment e autenticità nel mondo dello spettacolo.

Ida Platano, storico volto del trono over di Uomini e Donne, torna al centro dell'attenzione con un video pubblicato su Instagram che ha già fatto discutere. Dopo aver condiviso uno scatto in intimo, l'ex tronista è stata travolta da una valanga di critiche social. Ma lei, lontana dal restare in silenzio, ha deciso di rispondere a tono agli haters, ribadendo con fermezza il suo diritto di mostrarsi come meglio crede. Uomini e Donne, Ida Platano: la foto in intimo e la reazione del pubblico. Il post della discordia è una semplice immagine in cui Ida Platano posa in lingerie. Nessuna provocazione, solo un momento di leggerezza condiviso con i suoi follower.

"Faccio quel ca**o che voglio. Giudicate sempre, dalla mattina alla sera, siete pesanti". Ida Platano è stata attaccata sui social per aver pubblicato una sua foto in intimo. Stanca delle continue critiche, l'ex dama di Uomini e Donne ha voluto rispondere in un lu

