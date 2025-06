Uomini e Donne delicato intervento alla testa per Diletta Pagliano | il motivo e le prime parole

Diletta Pagliano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, torna a far parlare di sé con un delicato intervento alla testa. Dopo una lunga operazione di oltre dieci ore per rimuovere due importanti lesioni, l’ex protagonista del dating show ha condiviso un messaggio emozionante sui social. La sua forza e il suo coraggio sono fonte di ispirazione per molti. Scopriamo cosa ha dichiarato e come si sta riprendendo in questa difficile sfida.

Diletta Pagliano, storica ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, è tornata al centro dell’attenzione dopo aver condiviso un messaggio toccante sui social. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha infatti affrontato un intervento chirurgico alla testa durato tra le dieci e le dodici ore per la rimozione di due lesioni importanti. Scopriamo cosa ha dichiarato e come sono andate le cose. Chi è Diletta Pagliano, volto storico di Uomini e Donne. Diletta Pagliano è un volto noto al pubblico televisivo italiano sin dal 2011, quando prese parte al trono di Leonardo Greco, uno dei più seguiti e discussi della storia di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, delicato intervento alla testa per Diletta Pagliano: il motivo e le prime parole

