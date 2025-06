Uomini che odiano le donne La ragazza ustionata con la benzina perché si era opposta a uno stupro

Come la violenza di genere si radica in atteggiamenti e pregiudizi secolari, eppure ogni storia di brutalità ci ricorda quanto sia urgente un impegno collettivo per cambiare questa realtà. Le cronache nere degli ultimi anni ci evidenziano le conseguenze tragiche di un'odio profondo, ma anche l'importanza di sensibilizzare, prevenire e agire contro ogni forma di violenza sulle donne. Solo così potremo sperare in un domani più giusto e sicuro.

Ragazze sfigurate con l'acido, con una lama, bruciate con la benzina. Uomini che odiano le donne. La cronaca nera di questi ultimi anni ci ha abituati a scenari terribili, che spesso sfociano in quelli che con un neologismo sono definiti " femminicidi ". Con ex mariti, fidanzati, compagni che non accettano la fine di una relazione e si vendicano in modo atroce sulle donne. Un fenomeno che – ahinoi – in realtà è tutt'altro che nuovo. Come racconta ad esempio un fattaccio di cronaca accaduto dalle in Brianza quasi messo secolo fa. Una tragica punizione andata in scena in un grosso paese della Brianza ai danni di una ragazzina di appena sedici anni.

