Università | il Teatro Didattico debutta con la commedia ' Chi sono io? Lo spettacolo più bello del mondo'

Universit224, il teatro didattico, fa il suo debutto con la brillante commedia "Chi sono io? Lo spettacolo più bello del mondo". Un'apertura significativa che segna l’inizio di un nuovo percorso formativo e creativo, coinvolgendo giovani talenti e appassionati. Attraverso questa esperienza, il TDA si propone di esplorare il potere del linguaggio performativo e di stimolare la riflessione su identità e società. Il futuro dello spettacolo e della formazione è appena cominciato!

Con la messa in scena di 'Chi sono io? Lo spettacolo più bello del mondo' debutta sul palcoscenico il Teatro Didattico di Ateneo (TDA), il laboratorio di formazione e sperimentazione didattica attraverso il linguaggio performativo che, nel suo primo anno di attività ha coinvolto 30 studenti e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Università: il Teatro Didattico debutta con la commedia 'Chi sono io? Lo spettacolo più bello del mondo'

In questa notizia si parla di: didattico - debutta - sono - spettacolo

Per anni abbandonati al degrado, i nuovi giardini di Castel Sant’Angelo sono uno spettacolo - Scopri come i nuovi giardini di Castel Sant'Angelo, abbandonati per anni al degrado, sono stati recentemente riqualificati grazie a un intervento di Anas che ha valorizzato il fossato e migliorato l'accessibilità.

Martedì 24 giugno alle ore 21, al Teatro Nuovo Pisa - Binario Vivo debutta la prima produzione del Teatro Didattico di Ateneo con la commedia Chi sono io? Lo spettacolo più bello del mondo. Realizzata dagli studenti del laboratorio didattico teatrale. Ingresso Vai su Facebook

Il Teatro Didattico debutta con la commedia 'Chi sono io? Lo spettacolo più bello del mondo'; Il teatro didattico di Unipi va in scena con una commedia; Tra asfaltature completate e lavori programmati: il punto dell'amministrazione.

Il teatro didattico di Unipi va in scena con una commedia - Appuntamento il 24 giugno al Teatro Nuovo di Pisa con la prima produzione del laboratorio dell’Università di Pisa, che vede protagonisti studenti e studentesse impegnati in un percorso di formazione e ... Come scrive msn.com

Debutta al teatro degli Impavidi lo spettacolo "Io sono una rockstar" - 30 al teatro degli Impavidi di Sarzana lo spettacolo “Io sono una rockstar” laboratorio condotto da Annita Conti e ... Riporta lanazione.it