Unipol condannata in Tribunale a risarcire il comune di Camerino con un altro milione e mezzo per il terremoto

Unipol condannata in tribunale a risarcire il Comune di Camerino con un altro milione e mezzo per i danni causati dal terremoto, evidenziando ancora una volta le criticità del settore assicurativo in Italia. Nonostante il 93,9% dei Comuni sia esposto a rischi naturali e il 40% degli edifici si trovi in zone sismiche medio-alte, la copertura rimane scarsa. A suo parere, la recente introduzione dell’obbligo di...

Nonostante il 93,9% dei Comuni italiani sia a rischio frane, alluvioni o erosione costiera e il 40% degli edifici si trovi in zone sismiche medio-alte, la copertura assicurativa è ancora molto bassa", lamentava nei giorni scorsi Giovanni Liverani, il presidente della lobby delle assicurazioni, l' Ania, ascoltato in audizione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario. A suo parere la recente introduzione dell' obbligo di assicurazione per le imprese è "una risposta importante e coraggiosa", ma ritiene "fondamentale aprire una riflessione approfondita su come arrivare a proteggere il patrimonio immobiliare anche delle abitazioni residenziali", dato che l'eventualità di un evento rilevante "in assenza di adeguate coperture finalizzate alla riparazione e ricostruzione, determinerebbe una profonda crisi di natura sociale".

