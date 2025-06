UniBg dentro il carcere di via Gleno | Lo studio mi ha permesso di rivedere la luce

Dentro le mura di Via Gleno, un percorso di rinascita e speranza si fa strada grazie al Polo universitario penitenziario UniBg. Per molti, come il protagonista di questa storia, l’istruzione diventa la chiave per tornare a vivere: “La svolta è stata il primo esame, quello di Diritto costituzionale, che mi ha permesso di rivedere la luce”. Un esempio di come la conoscenza possa aprire nuovi orizzonti anche dietro le sbarre.

Bergamo. “La svolta è stata il primo esame, quello di Diritto costituzionale: mi ha permesso di rivedere la luce”. Sono circa tre anni che UniBg ha avviato il Polo universitario penitenziario, una rete immateriale di servizi pensata per le persone private della libertà personale. Oggi conta 13 studenti, di cui 10 nel carcere di via Gleno, 2 a Reggio Emilia e 1 a Cremona. “Si possono iscrivere persone da qualsiasi istituto di detenzione italiano – spiega Anna Lorenzetti, docente di Diritto costituzionale e delegata del rettore al Polo universitario penitenziario -. In pochi anni c’è stata una crescita importante, ma il numero di studenti rimane contenuto”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - UniBg dentro il carcere di via Gleno: “Lo studio mi ha permesso di rivedere la luce”

