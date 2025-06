Under 21 Germania-Italia LIVE 2-2 | supplementari in corso miracolo di Desplanches

Un emozionante incontro tra Germania U21 e Italia U21 si è concluso con un pareggio spettacolare 2-2, segnato anche da un drammatico supplementare. Il miracolo di Desplanches e le reti di Koleosho, Woltemade, Weiper e Ambrosino hanno regalato ai tifosi una sfida indimenticabile, ricca di colpi di scena. La partita, valida per i quarti di finale degli Europei, incarna lo spirito competitivo e la passione del calcio giovanile.

Germania U21-Italia U21, quarti di finale degli Europei Germania-Italia 2-2 MARCATORI - Koleosho (I), Woltemade (G), Weiper (G), Ambrosino (I). 🔗 Leggi su Calciomercato.com

LIVE Italia-Germania 2-2, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Ambrosino la pareggia su punizione al 95?! Ai supplementari sarà 9 vs 11 - L’Italia e la Germania si sfidano nell’emozionante quarto di finale degli Europei U21 2025, terminato in un incredibile 2-2 dopo i supplementari.

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli, porta l'Italia Under 21 ai supplementari contro la Germania con una meraviglia su punizione

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: la punizione di Ambrosino regala i supplementari agli Azzurri - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Lo riporta sport.virgilio.it

Europei Under 21, Germania-Italia 2-2 al 90'+4': si va ai supplementari. Danimarca-Francia 2-3 - Si va ai vantaggi Al 4’ di recupero Ambrosino su punizione di prima strappa il pareggio germania- Riporta msn.com