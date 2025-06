Under 21 Germania-Italia LIVE 0-0 | occasioni per Koleosho e Woltemade

In un emozionante scontro tra Germania e Italia Under 21, il campo si anima con occasioni per Koleosho e Woltemade, mentre il punteggio rimane sullo 0-0. Un match ricco di tensione e momenti decisivi, tra azioni individuali e sfide intense, che potrebbe ancora riservare sorprese. La partita si avvia verso un epilogo incerto, lasciando tutti col fiato sospeso: chi riuscirĂ a emergere nel cuore di questa battaglia europea?

Germania U21-Italia U21, quarti di finale degli Europei Germania-Italia 0-0 MARCATORI - AZIONI E GOAL - 11` - Azione personale di Woltemade. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: germania - italia - woltemade - under

Under 21, Germania-Italia LIVE le formazioni ufficiali: Gnonto falso nove, Woltemade per i tedeschi - L’attesa è palpabile: Italia e Germania si sfidano ai quarti di Europei Under 21 in un classico senza tempo, scritto da sfide epiche e emozioni indimenticabili.

UNDER 21 - Europei, per l'Italia sfida in salita con la Germania: in quota tedeschi favoriti per la semifinale, Gnonto sfida il capocannoniere Woltemade https://ift.tt/yRq7Hsn Vai su X

Inter, guarda che Woltemade! L’obiettivo nerazzurro si scatena con la Germania: tripletta alla Slovenia per il classe 2003 Vai su Facebook

Under 21, Germania-Italia LIVE le formazioni ufficiali: Gnonto falso nove, Woltemade per i tedeschi; Europei Under 21, in campo Germania-Italia. Danimarca-Francia 2-3 - Euro U21 2025, Germania-Italia: la cronaca testuale; Germania-Italia U21 LIVE: in palio la semifinale.

Under 21, Germania-Italia LIVE le formazioni ufficiali: Gnonto falso nove, Woltemade per i tedeschi - Una grande classica del calcio mondiale per i quarti di finale degli Europei Under 21: nuovo capitolo della grande storia di ... Da msn.com

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: azzurrini a caccia di un pass per le final-4 - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. sport.virgilio.it scrive