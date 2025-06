Under 21 Germania-Italia LIVE 0-0 | bene gli azzurrini vicini al goal più volte

Il match tra Germania e Italia under 21 si anima con azioni emozionanti e occasioni da gol, dimostrando che i giovani talenti italiani sono più che mai vicini alla conquista. Con un pareggio a reti inviolate e un ritmo intenso, gli Azzurrini si sfidano con determinazione nei quarti di finale degli Europei, pronti a scrivere una nuova pagina di storia. La partita è ancora aperta: chi avrà la meglio?

Germania U21-Italia U21, quarti di finale degli Europei Germania-Italia 0-0 MARCATORI - AZIONI E GOAL - 48` - Primo tiro della ripresa: è di.

Nicolò Tresoldi sfida l'Italia Under 21 agli Europei: dalla nuova vita in Germania al tifo per il Milan, la storia del figlio d'arte Vai su X

Una Italia Under 21 che non molla mai ha pareggiato contro la corazzata Spagna e chiude da imbattuta la fase a Gironi. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata vanno sotto, subendo il goal di Rodriguez, ma reagiscono immediatamente e dopo soli 6 minuti arriva il Vai su Facebook

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: termina 0-0 il primo tempo - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania.

Europei Under 21, in campo Germania-Italia. Danimarca-Francia 2-3 - Mbi, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Tresoldi, Woltemade.