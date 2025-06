Under 21 Ambrosino quasi eroe L’Italia in nove uomini perde al 117esimo contro la Germania

L’Italia Under 21 mette in scena una prestazione epica contro la Germania, giocando con cuore e determinazione fino all’ultimo secondo. Nonostante le avversità e la perdita di due uomini, i nostri giovani hanno combattuto fino al 117esimo, dimostrando che il vero spirito sportivo non si arrende mai. Ambrosino si distingue come quasi eroe: un finale emozionante che lascia il pubblico incantato e la speranza di un futuro brillante per il calcio italiano.

Partita di grande generosità dell’Italia Under 21 che esce ai supplementari contro la Germania ai quarti di finale dell’Europeo. È finita 3-2 ma è successo di tutto. La Nazionale rimane in nove uomini al 90esimo dopo essere andata in vantaggio nella ripresa con un gran gol di Koleosho. Poi, il pari di Woltemade. Ma a questo punto Gnonto si rende protagonista di un fallo stupido e poiché era già stato ammonito, è stato espulso. La seconda ammonizione ci stava, la prima no. L’arbitraggio è stato molto discutibile ma ce ne siamo accorti in occasione dell’espulsione per proteste di Zanotti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Under 21, Ambrosino quasi eroe. L’Italia in nove uomini perde al 117esimo contro la Germania

In questa notizia si parla di: under - italia - nove - uomini

