Una tradizione che si ripete Bisoli Mandelli e Di Francesco | affari di famiglia

Il calcio, come un affare di famiglia che si tramanda di generazione in generazione, trova nel Modena un esempio emblematico. Con l’arrivo di Andrea Sottil sulla panchina, si rinnova la tradizione già intrapresa da Bisoli e Di Francesco, protagonisti di storie che sottolineano il legame indissolubile tra passione, lavoro e sangue. Un racconto che dimostra come, nel calcio, le radici familiari siano spesso il motore di successi e sfide.

L'arrivo sulla panchina del Modena di Andrea Sottil ripropone il racconto del calcio come affare di famiglia, aspetto che, da queste parti, era anche già accaduto. Curiosamente, infatti, mentre gran parte dei tecnici di A e B non ha figli che giocano a certi livelli, il Modena era partito la scorsa stagione con un altro allenatore il cui figlio giocava tra i professionisti: si parla ovviamente di Pierpaolo Bisoli, il cui figlio Dimitri (classe 1994), ai tempi del Brescia, era anche stato allenato dal padre. Tuttavia, allora, il primogenito di Fabio Grosso era appena un aggregato alla rosa del Frosinone, e non aveva ancora esordito tra i grandi, e in questo senso il paragone era ancora difficile da fare, considerando che quel debutto non ancora avvenuto.

