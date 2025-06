una task force protegge gli anziani dalle truffe

Una task force dedicata protegge gli anziani dalle truffe, un fenomeno in rapida crescita che preoccupa tutta la Bergamasca. Il Comune, insieme alla polizia locale, ha attivato un’unità mobile che gira tra quartieri, negozi e parchi per informare e difendere i cittadini più vulnerabili. Uno dei punti fermi nella campagna è il potenziamento della prevenzione attraverso l’educazione e la collaborazione comunitaria, perché solo insieme possiamo mettere fine a questo grave problema.

Il Comune scende in campo contro le truffe, soprattutto ai danni delle persone anziane, un fenomeno in forte crescita anche nella Bergamasca. L'unità mobile della polizia locale già da qualche settimana si reca nei quartieri per aiutare gli anziani a non farsi raggirare. Gli agenti restano due o tre giorni, si spostano tra negozi e parchi, vanno nei luoghi frequentati dai cittadini facendo informazione. Uno dei punti fermi nella campagna è il numero di telefono da conoscere nel caso in cui qualcuno suoni il campanello e chieda di entrare in casa per qualche motivo, per esempio il controllo del gas o dell'acqua.